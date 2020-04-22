Üst düzey Rus yetkili ölü bulundu!
Moskova Kültür Dairesi Müdür Yardımcısı Leonid Oşarin Kırım’da ölü bulundu.
Gazeteci Yevgeni Gerasimov’un Ria Novosti’ye aktardığı bilgiye göre; Moskova Kültür Dairesi Müdür Yardımcısı Leonid Oşarin, Kırım’da ölü bulundu.
Kızı Anastasya'nın daha önce Facebook hesabından Oşarin'in kaybolduğunu paylaştığı biliniyor.
Edinilen bilgiye göre, Oşarin en son 30 Mart'ta Yalta'da görüldü. Krasnodar'dan taksi ile Yalta'ya gelen yöneticinin daha sonra kendisiyle iletişim kesildi.
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