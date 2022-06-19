Üsküdar'da yangın
İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.