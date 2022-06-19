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Aktüel Üsküdar'da yangın
Aktüel

Üsküdar'da yangın

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 21:28:00 - 2022-06-19 21:30:14
Üsküdar'da yangın

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

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