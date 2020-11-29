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Aktüel Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı
Aktüel

Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:56:16 -
Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir evde horoz dövüştüren 10 kişi yakalanırken 11 horoz muhafaza altına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da Yavuztürk Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüştürerek yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 11 horoz bulunurken horoz dövüşü için yapıldığı değerlendirilen ring alanda dövüş yapılmadığı ve horozların yaralı olmadığı tespit edildi.

Ev sahibi Halim O'nun da aralarında bulunduğu 10 kişiye yasa dışı bahis suçundan işlem yapılırken şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 10 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

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