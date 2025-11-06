  • İSTANBUL
Üsküdar'da dehşet: Uyuyan kocasını kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü

İstanbul'da iki çocuk annesi bir kadın, tartıştığı eşi uyurken mutfakta kızdırdığı 3 litre yağı kafasına dökerek yaktı. Ağır yaralanan adam, hastanede öldü. Kadın ise tutuklandı.

Dehşet olay 15 Ekim gecesi yaşandı. Üsküdar'da yaşayan Sinan G. ve Zeynep G. çifti 25 yıllık evliydi. İkili arasında son günlerde sık sık tartışma ve kavga yaşanıyordu.

İddiaya göre, olay gecesi de çift arasında bir tartışma daha yaşandı.

53 yaşındaki adam yatak odasına geçti ve uyudu. Kadın ise mutfakta hazırladığı 3 litre kızgın yağı uyuyan adamın kafasına döktü.

Ağır yaralanan adamın feryadı üzerine çocuklar uyandı. Kadın ise komşuya kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis Zeynep G.'yi gözaltına alırken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Sinan G., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kadın ifadesinde, eşinin yıllardır alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

 

