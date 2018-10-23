Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı ilk günde 179 bin 612 yolcu taşıdı!

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın devamı olan Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açılmıştı. Böylece Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı tam kapasiteyle hizmete başladı. Metro hattına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM



Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı ilk iş gününde toplam 179 bin 612 yolcu taşındı. Bir günde karşılıklı toplam 334 sefer yapıldı. Seferler 6’lı vagon setleriyle yapılarak aynı anda daha fazla vatandaşa rahat ve konforlu ulaşım sağlandı.

BÖLGE TRAFİĞİ RAHATLADI



Birinci etap olan Üsküdar-Ümraniye hattında günlük ortalama 90 bin yolcu taşınıyordu. Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye alınmasıyla bir günde taşınan yolcu sayısı 2 katına çıktı. Bu rakam, raylı sistemlerde ek hatların devreye alınmasıyla yolcu sayısında görülen en fazla artış olarak tarihe geçti. 4 ilçeye doğrudan hizmet eden 20 kilometrelik hat, toplu ulaşımda da ilk tercih oldu. 179 bin 612 yolcunun metroyla taşınmasıyla bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.