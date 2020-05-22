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Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda bayram alışverişi denetimi

Üsküdar’da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda denetimlerini sıklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:01:21 -
Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda bayram alışverişi denetimi

Üsküdar’da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda denetimlerini sıklaştırdı. Sık sık sosyal mesafe uyarıları yapan zabıta ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra sırayla içeri aldı.


Üsküdar Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluğun yaşandığı Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda denetimlerini sıklaştırdı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, çarşıya girişleri kontrollü hale getirdi. Vatandaşlar ‘ateşölçer’ cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra sırayla içeri alındı. Alışveriş için gelen vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarı yapan ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Alışveriş güvenliği ve kalitenin sağlanması için harekete geçen ekipler, satış, tartı ve gramaj kontrollerini de sürdürdü.


Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürü Kubilay Ay, “Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı bölgesi kalabalık oluyor. Bu dönemde vatandaşlarımız daha fazla alışveriş yapmak için geliyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Biz çarşının 4 ana giriş kapısını tamamen kapatıp vatandaşlarımızın ateşini ölçüp, maskesiz vatandaşlarımıza maske verip içeri alıyoruz. Ayrıca çok kalabalık olduğunda kapılarımızı kapatıp vatandaşları içeriye sırayla alıyoruz ki sosyal mesafeyi koruyalım. Esnaflarımızın da maskesiz satış yapmalarına müsaade etmiyoruz” dedi.


Çarşı esnaflarından Niyazi Doğancı, “Talep iyi, bayram şekerleri satılıyor. Yarın da açığız. Yarın herkesi şeker almaya bekliyoruz” diye konuşurken, tatlıcı Enes Kösenaz ise, “Güzel bir hareketlilik var. Ramazanın vazgeçilmezi tatlılar olduğu için Ramazanda iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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