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Aktüel Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:14:32 -
Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi de yaralandı.

İzmir- Uşak kara yolunda seyreden Özkan Uzun (54) yönetimindeki 06 EZ 2425 plakalı otomobil, Eşme Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Fatma Uzun ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Uzun'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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