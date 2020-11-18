  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:12:47 -
Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gülek Yeşilkaya'nın (55) kullandığı plakasız motosiklet, Çamlıbel köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Yalçın N. idaresindeki 03 ABH 405 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yeşilkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeşilkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!
Gündem

İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!

Kameralar karşısında çevreci bir profil çizen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşilin ve denizin başkenti niteliğindeki İstanbul’u çevre ..
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...
Dünya

ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay