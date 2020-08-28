Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 1,84-1,90 lira aralığında işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık Buğday
|1,84
|1,90
|Ekmeklik Buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik Arpa
|1,35
|1,37
|Nohut
|4,00
|4,20
|Beyaz Haşhaş
|24,00
|24,00
|Mavi Haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı Haşhaş
|21,00
|22,00