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Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,80-1,90 lira aralığında işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:05:56 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (lira) En Yüksek (lira)
Makarnalık Buğday 1,80 1,90
Unluk Buğday 1,60 1,70
Yemlik Buğday 1,40 1,50
Nohut 3,00 3,50
Beyaz Haşhaş 21,50 22,00
Sarı Haşhaş 20,00 21,00
Mavi Haşhaş 18,00 19,00
Susam 15,00 16,00
Yulaf 1,60 1,70
Yemlik Arpa 1,32 1,35

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