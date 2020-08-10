Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 1,80-1,90 lira aralığında işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (lira)
|En Yüksek (lira)
|Makarnalık Buğday
|1,80
|1,90
|Unluk Buğday
|1,60
|1,70
|Yemlik Buğday
|1,40
|1,50
|Nohut
|3,00
|3,50
|Beyaz Haşhaş
|21,50
|22,00
|Sarı Haşhaş
|20,00
|21,00
|Mavi Haşhaş
|18,00
|19,00
|Susam
|15,00
|16,00
|Yulaf
|1,60
|1,70
|Yemlik Arpa
|1,32
|1,35