Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 1,80-1,85 liradan işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 85 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (lira)
|En Yüksek (lira)
|Makarnalık buğday
|1,80
|1,85
|Unluk buğday
|1,55
|1,70
|Yemlik arpa
|1,31
|1,35
|Nohut
|3,00
|3,20
|Beyaz haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı haşhaş
|17,00
|18,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,50
|Susam
|15,00
|16,00