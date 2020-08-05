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Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,80-1,85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:23:54 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 80 kuruş, en yüksek 1 lira 85 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (lira) En Yüksek (lira)
Makarnalık buğday 1,80 1,85
Unluk buğday 1,55 1,70
Yemlik arpa 1,31 1,35
Nohut 3,00 3,20
Beyaz haşhaş 18,00 18,50
Sarı haşhaş 17,00 18,00
Mavi haşhaş 17,00 17,50
Susam 15,00 16,00

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