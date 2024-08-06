Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar

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Türkiye’nin köklü kuruluşlarından olan ve son günlerde karanlık bir operasyona konu olan Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk, yaşananları Akit TV’de anlattı.

Şimdiye kadar 8 kez bedelli sermaye artırımı yapıldığını ve bunun 4 tanesinin devlet tarafından diğer 4 tanesinin de özelleştirmenin ardından Tanış ailesi tarafından yapıldığını belirten Konuk, şu anda şirketin hisselerinin yüzde 82 oranında halka açık olduğunu ve Borsa’da işlem gördüğünü söyledi. Konuk ayrıca hâlihazırda şirket hisselerinin yüzde 18.63’nün Tanış ailesine at olduğunu ve haliyle çoğunluk hisseleri ellerinde bulundurdukları için yönetimin Tanış ailesi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

“GELİRDEN 3 KATI FAZLA YATIRIM YAPTIK”

Bedelliden elde edilen toplam tutarın 3 katı yatırım yaptıklarını belirten Uşak Seramik İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk, aradaki yüksek farkın kar dağıtımından kaynakladığını belirtti. Kendilerine yönelik en büyük eleştirinin ‘Neden bedelsiz kar payı dağıtmadıkları’olduğunu söyleyen Konuk, sebebinin bundan kaynaklandığını ve elde edilen gelirin tamamının yatırıma aktardıklarını açıkladı. 2004’te satın alındığında 3 milyon metre kare seramik üreten şirketin şimdi 36 milyon metrekare üretim yaptığını, üretim yapılan kapalı alanından da 15 bin metrekareden günümüzde 100 bin metrekareye çıktığını ifade etti.

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UŞAK SERAMİK’E DARBE YAPILMAK İSTENİYOR

Uşak Seramik’e yönelik son günlerde hisse bazlı bazı operasyonların devreye sokulduğunu belirten Başkan Ramazan Konuk şunları söyledi:

“Şirketimize yönelik bir operasyon var. Operasyon şu; bir yıl kadar önce ‘Çiğdem Meto’ diye bir yatırımcımız hisselerimizi almaya başlıyor. Şu anda 5 oranında hisse sahibi. 14 milyon adet hisse demek bu. Tabii bunları düşük fiyattan topluyor. İki liradan toplamaya başlıyor ve bugünkü seviyeye kadar geliyor. Çiğdem Hanım piyasada bilinen biri değil, son bir yılda gündeme gelen bir isim. Uşak Seramik operasyonundan dolayı bilinen bir isim. İş dünyasında bir yatırımını var mı bulamadık. Ticaret siciline de baktık iş dünyasına da baktık, yok. Bir bakkal dükkanı dahi yok. İş kadını kaydı göremedik. Bu operasyonla duyduk adını. Bu arada olumsuz bir şey söylemiyorum. Parası vardır, emanettir hiçbir önemi yok. Sonuçta bir yatırım yapıyor. Bu durum esasında bizi gururlandıran bir şey. Ancak işin rengi 2024 yılında değişiyor. Çiğdem Hanım yüzde 6 hisse ile yönetimi ele geçirmeye çalışıyor. Buna dünyada ‘Take over’, yani ‘yönetimi ele geçirmek’, ‘darbe yapmak’ deniyor. Bunu da sosyal medyada bağıra bağıra ilan ediyor.

Bunun legal bir durum olduğunu fakat kendilerine yönelik operasyonun farklı olduğunu kaydeden Konuk, “Bugün hala Çiğdem Hanım’ın yüzde 6.08 hissesi olmasına rağmen ısrarla bunu yapmak istiyor. Bu Cuma günü de kurul var.” dedi.

YÜZDE 6 HİSSE İLE 18’İ DEVİRMEK İSTİYOR

Çiğdem Meto’nun, antikacılık yapan bir yatırımcı ile ortak hareket ettiğini ifade eden Konuk, şunları söyledi: “Çiğdem Hanım yanına Ömer Hayati Kondu isimli bir yatırımcımızı daha alıyor. Bu ortağımızın da kendisi adına yüzde 5, kızı adına yüzde 5, bir de Ali Kondu diye bir kişi var, o da bu hafta KAP’a bildirdi. Onda da yüzde 5.01 hisse var. Ömer Bey antikacı, iş hayatı var. Bildiğimiz kadarıyla bir tekstil işi de var. Sermaye de var. Şu anda yüzde 15’ün üzerinde hisse toplamış durumda. Çiğdem Hanım da şu anda onunla birlikte hareket ediyor. Fakat Ali Kondu yüzde 5’lik hissesini bu hafta bildirdiği için yine Tanış ailesinin oranına ulaşamıyorlar.

AİLE ŞİRKET İÇİN UŞAK’A TAŞINDI

Cuma günü yapılacak kurula ilişkin beklentilerini açıklayan gelen Uşak Seramik İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Kurulda benim şahsen zerre kadar şüphem yok. Tanış ailesi buraya 20 yılını vermiş. Hatta ailenin büyük kısmı İstanbul’dan Uşak’a taşınmış. Buna rağmen Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanvekili oğlu Hüseyin Tanış, İstanbul’daki bütün sosyal hayatını bırakıp 20 yıldır Uşak’ta yaşıyorlar.

OPERASYON KÜÇÜK YATIRIMCILARI VURDU

Şirkete yönelik ele geçirme operasyonunun yatırımcıları vurduğunu ifade eden Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zarar gören oldu. Olmaya da devam ediyor. Özellikle küçük yatırımcılarımız. Büyük yatırımcılarımız, milyon üzerinde lotu olanlar, finansal gücü olan insanlar. Bugün hisseler değer kaybetse de bekleme şansları var. 3 ay sonra 3 yıl sonra, bekleme şansları var. Ama küçük yatırımcının böyle bir şansı yok. Bunlar günlük veya aylık, kısa süreli yatırım yapan insanlar. Dolayısıyla bekleme şansları yok. 13 gün arka arkaya nefes almadan yükselen 42 liraları bulan şirket şu anda 5 kez taban yedi bugün 22 lira seviyesinde. Tabii bu arada küçük yatırımcılarımız ciddi zararlar gördü.

DERTLERİ PARA KAZANMAK DEĞİL

Yönetimi ele geçirmeye çalışanların para kazanma hırsı olmadığına dikkat çeken Konuk, “İki buçuk liradan toplamaya başlamış hisseleri. 42 liraları görmüşsün, yani 10 kattan fazla para kazanmışsın. Eğer para kazanma hırsı olsa 10 kat kazanmışsın. Dolayısıyla yapılan operasyon. Şirketin yönetimini niye ele geçirirsin? Bilmediğiniz bir konudaki işe neden talip olursun? Hayatında muhtemelen evindeki banyosundaki, mutfağındaki seramiğin, fayansın dışında fayansla irtibatı olmamıştır. Bahsettiğimiz şirket Türkiye’nin ikinci 500 şirketi arasında. Bu da birilerinin iştahını kabartıyor.”

ARKASINDA ŞAİBELİ İSİMLER VAR

Zihinlerini okuma şansımız yok ama para kazanma olmadığını net söyleyebilirim. Mutlaka bunları yönlendiren birileri var. Gizli kapaklı olmadığı için Çiğdem Hanım’ın ağzından bir bilgi vereyim. Çiğdem hanım bir konuşmasında şunu zikretti. ‘Ben’ dedi aslında hisse yatırımı yapmıştım fakat Ayhan Öztürk diye biriyle tanıştım. Ayhan Öztürk Borsa camiasında bilinen, hakkında davalar açılmış, cezalar almış şu anda da yurt dışında yaşayan, Türkiye’ye geldiği zaman da tutuklanacak olan biri. Piyasa dolandırıcılığı ile ilgili hakkında çok sayıda dava var. Türkiye’de ‘take over’ı ikinci kez yapan isim. İlki Nasrullah Ayan. Allah rahmet eylesin diyelim. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz. İkisinin de ortak özelliği ne biliyor musunuz? O şirketler ne oldu biliyor musunuz? İkisi de iflas. İki şirket de ele geçirildikten sonra iflasa gidiyor. Bunlar içini boşaltıyorlar, alabildiklerini alıyorlar sonra da kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Şirketler de iflas açıklamak zorunda kalıyorlar. Bunladan biri de Ayhan Öztürk, lakabı ‘Panda Öztürk.’ Çiğdem hanım linç yiyince Ayhan Öztürk ile ilişkisini kopardı. SPK da bunlardan dolayı soruşturma açtı. Çiğdem Hanım Ankara’ya giderek 3 saat ifade verdi.

DANANIN KUYRUĞU CUMA GÜNÜ KOPACAK

Son olarak yatırımcılara tavsiyede bulunan ve düğümün Cuma günü çözüleceğini belirten Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk, “Sabretmeleri lazım ve Kurulun ehil eller tarafından devam etmesi lazım” dedi. Konuk ayrıca Tanış ailesine hiçbir şeyin olmayacağını, bugünkü hisselerini satması halinde alacağı nakidin 7 sülalesine yeteceğini, fakat olanın şirkete, çalışana ve Türk sanayisine olacağını belirtti.