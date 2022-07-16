Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hazine taşınmazlarını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, Sarayaltı Mah. Ramazan Akar Sok. No:5 Merkez / UŞAK adresindeki Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda yapılacak.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Uşak Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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