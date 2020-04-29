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Aktüel

Urlalı zihinsel engelli, evinde öldürülmüş olarak bulundu

Zihinsel engelli Özgür Bağış'ın ev arkadaşının da 13 gün önce aynı evde hayatını kaybettiği öğrenildi

2020-04-29 12:50:24 -
Urlalı zihinsel engelli, evinde öldürülmüş olarak bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde zihinsel engelli 41 yaşındaki Özgür Bağış, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Gün boyu bisikletiyle ilçeyi dolaşan ve kamu kurumlarının bayrak direklerinde kendince nöbet tutan zihinsel engelli Özgür Bağış’ın 3 gündür Sıra Mahallesi'ndeki ikametinden çıkmadığını fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelip kapıyı kırarak içeri giren polis ve AKS ekipleri, Bağış'ın cansız bedeni bulundu. Bağış'ın iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Bağış'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada Bağış'ın ev arkadaşı Sergin Coşkun'un (51) da 12 Nisan'da da aynı evde ölü bulunduğu, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verildiği, kesin ölüm nedeniyle ilgili raporun ise henüz çıkmadığı öğrenildi.

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