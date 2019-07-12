Urlalı kadınlardan ’damla sakızı’ atağı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gülbahçe Mahallesi’nde 7 kadın tarafından kurulan Gülbahçe Kadın Kooperatifi Başkanı Semra Yıldız ve kooperatif üyelerini kabul etti. Kadınların damla sakızı yetiştiriciliği projesini dinleyen Başkan Oğuz, "Tarımı Urla’da geliştirmek için elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin yurt dışından almak zorunda kaldığı damla sakızında üretimimizi arttırdıkça dışa bağlılığımız da azalacak" dedi.

Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde kurulan Gülbahçe Kadın Kooperatifi, damla sakızı yetiştiriciliği ve üretimi için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’u ziyaret etti. Damla sakızının gıda sektöründen ilaç sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını belirten Başkan Oğuz, geçtiğimiz yıl kilosu bin 500 lirayı bulan sakızın Urla ekonomisini de kalkındıracağını vurguladı.

Türkiye’ye ağırlıkla Yunan adalarından getirilen, bir çok derde deva olarak gösterilen damla sakızının artan döviz fiyatları karşısında oldukça değerlendiğini vurgulayan Oğuz, bu nedenle sakızın gramla satılır hale geldiğini aktardı. Başkan Oğuz, "Bu ürün, Türkiye de yetişmiş olsa çok daha ucuza alınabilir. Maalesef damla sakızı ağırlıklı olarak Yunanistan’dan alıyoruz. Milattan önceki dönemlerde bile şifa amaçlı kullanılan damla sakızı; günümüzde ağız yaraları ve mide ülseri ilaçları yapımında, yanık, egzama gibi dış deri enfeksiyonlarına karşı kullanıldığı gibi tatlandırıcı olarak; kek, dondurma, sütlü tatlılar, kahve ve çeşitli içkilerde de yoğun şekilde kendine yer buluyor" dedi.

Kadınlara destek

Akıllı tarım uygulamalarının ilçe genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirten Başkan Oğuz, yeni başlanan çilek üretiminde de başarılı sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Bu tür girişimlerde kooperatiflere önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Burak Oğuz, kadınların ekonomik anlamda da desteklenmesi gerektiğini, bunun için sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Urla’da önceki yıllarda sakız yetiştiriciliği yapıldığına dair izlerin hala olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Semra Yıldız, ithal edilen sakızı tekrar ekonomiye kazandırmak istediklerini kaydetti. Gülbahçe’de yetiştiricilik yapacakları tarım arazisi için çalışma başlattıklarının altını çizen Yıldız, "Yer teminin ardından dikeceğimiz sakız ağaçları 4 yıl sonra ürün vermeye başlayacak. Kooperatif bünyesinde sakız içeren ürünler yapıp satacağız; ayrıca yine endemik bitkiler arasında yer alan İzmir çayı, sellüka, gebere gibi bitkileri de yetiştireceğiz" diye konuştu.

Sakızlı çipura

Damla sakızını ilaç sektörüne satabilecekleri gibi reçel ve benzeri ürünleri de imal edip kooperatif aracılığıyla pazarlayacaklarını kaydeden Kooperatif Başkanı Semra Yıldız, "Hatta deniz kenarında bir bölgede olduğumuz için sakızlı çipura bile yapıp günlük olarak mahallemize gelecek ziyaretçilerimize satmayı planlıyoruz. Bize destek olmak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.