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Urla’da 70 maçlık turnuva

İzmir’in Urla ilçesinde, sokak basketbolunu sevdirmek için düzenlenen Streetball Turnuvasında 2 günde 70 maç yapıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:03
Urla’da 70 maçlık turnuva

İzmir’in Urla ilçesinde, sokak basketbolunu sevdirmek için düzenlenen Streetball Turnuvasında 2 günde 70 maç yapıldı. Toplam 150 sporcunun katıldığı turnuvada 5 kategoride ilk 3’e girenler ödüllerini alırken, Urla protokolü de sahada kıyasıya yarıştı.


Urla Belediyesinin, özel bir kolej ve Yarımada Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği Urla 5’inci Streetball Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Urla Tanju Okan Parkı içindeki Onbaşı Ahmet Söylemez Spor Tesisinde gerçekleşen ve 2002-2010 doğumlu yaklaşık 150 sporcunun kayıt yaptırdığı turnuvada, üçer kişilik takımlar 5 kategoride iki gün boyunca ter döktü.


Final maçının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini veren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla’nın bir spor merkezi olduğunu söyledi. Her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Başkan Oğuz, "Toplam 13 spor kulübümüzdebin 300’den fazla lisanslı sporcumuz bulunuyor. Urla’nın 66 bin kişi olan nüfusu dikkate alındığında her 60 kişiden 1’inin lisanslı sporcu olduğunu görüyoruz. Bu da bizler için gurur kaynağı" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:03
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