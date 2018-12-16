Ürettiği peluş ayı ile annelere umut oldu

Her yıl heyecanla beklenen Türkiye’nin en büyük aile etkinliği olan 'İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı' ziyarete açıldı. Fuarda en çok ilgi çeken ürün Sylvia Regulska Güney’in ürettiği Peluş ayıcık oldu. Budi adında ki Peluş ayı, anne rahminde bulunan 5 farklı ses içeren sensörlu ses sistemi sayesinde uyumayan çocukların uyumasına yardımcı oluyor.

Bebeğini mutfakta aspiratör sesi ile uyuttuğunu ve diğer anne ve babaların uykusuz geceler geçirmesin diye Budi’yi yaptığını belirten Sylvia Regulska Güney,"Ben bir anneyim. 4 buçuk yaşında bir oğlum var. Çok uykusuz geceler geçirdik. O yüzden bu peluş oyuncağı ürettik. Bebeğimizi aspiratör ile mutfakta uyutuyorduk. Aspiratörü yatağa koyamayacağımız için problem oluyordu. O yüzden Budi’yi yaptık. Budi nedir? Budi küçük bir ayıcıktır. Ayıcığın kafasının içerisine 5 farklı beyaz gürültü sesi çıkaran cihazı yerleştiriyoruz. Sesler arasında tercihinizi tek bir tuşla yapabiliyorsunuz. İçerisinde ses sensörü de var. Bebek ağlayınca kendi kendine çalışıyor. Bu sayede anne ve babalar daha rahat uyuyabiliyor” dedi.

"Anne ve babalar bize dua ediyor"

Ürünü satın alan anne ve babaların kendilerine dua ettiğini belirten Güney, "Bu projeyi uzun zamandır düşünüyordum. Eşimle birlikte uzun süre Tunus’da yaşadık. Tunus’da başka bir iş yapıyordum o yüzden bu projeyi hayata geçiremedim. Şimdi baktığım zaman bu ürüne çok fazla ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü çok fazla uykusuz anne ve baba var. Budi kullanan ebeveynler bize sürekli fotoğraf gönderip teşekkürlerini belirtiyorlar" diye konuştu.

“Peluş ayının içerisindeki ses bebekleri gevşetiyor”

Peluş ayının içerisinde bulunan sesler bebekleri güvenli hissettirdiğini ve sakinleştirdiği belirten Emzirme Danışmanı ve Hamile Eğitmeni Esra Ertuğrul, ”Bebekler anne karnı içerisinde bir suyun içerisindeler. O suyun arkasında kan dolaşımının sesini duyuyorlar. Kan dolaşımı sesi tıpkı bu peluş ayıdan çıkan ses gibi. Eğer çocuğunuzun uyku problemi var ise, gaz sıkıntısı var ise, bebeklerin anne sütü emme ile ilgili sıkıntıları var ise o dönemlerde Buzi hayat kurtarabiliyor. Çünkü içinde ki ses bizim anne karnımızda ki sese çok benziyor. Çocuk o sesi duyduğu zaman kendisini çok güvende hissediyor. Güvende hissettiği için gevşiyor. Uyuması gerekiyorsa uyuyor, yemek yemesi gerekiyorsa yemeğini yiyor” ifadelerini kullandı.