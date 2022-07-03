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Ekonomi Üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi
Ekonomi

Üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi

Üretilen ürünlerin sayısı belirlendi. En fazla çeşit üreten illerin haritası çıkartıldı. İstanbul ilk sıraya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 15:44:00 -
Üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "Sanayinin Liderleri Programı" çerçevesinde illerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analizlerin sonucunda İstanbul birinci, İzmir ikinci, Ankara ise üçüncü oldu.

İHA'nın programına göre, Sanayinin Liderleri Programı’nda veri analizi çalışması devam ediyor. Buna göre TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi.

İstanbul 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesine sahip

İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, 1.954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara ise üçüncü oldu.

Ankara’yı 1.757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli ve bin 598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa takip etti.

Liste veri analizleri ile oluşturuluyor

İçerisinde 90 binden fazla üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derlenerek, yaklaşık 4 binden fazla ürün için veri analizleri gerçekleştiriliyor ve buna göre sanayide lider iller belirleniyor.

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