“Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız”

Bu bağlamda Eski Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ ve Erzurum Valisi Okay Memiş’in de katıldığı Erzurum tarım orman sektör temsilcileri ile videokonferanslabir araya gelen Bakan Pakdemirli “Bu süreçte pek çok sektörde olduğu gibi bizim işlerimiz durmuş ya da rölantiye alınmış durumda değil. Üreticimizle, yetiştiricimizle, çiftçilerimizle, eskisinden daha çok, daha yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor zamanlarda bizler de Bakanlık olarak, 81 ilimiz, 922 ilçemizle sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de Erzurum sektör toplantısında Bakanlık Merkez ve ildeki tüm bürokratlarımla sizlerin yanındayız” diye konuştu.

Süreci İyi Yönetenler En Güçlü Olacak

Salgın süreç bittiğinde süreci iyi yönetenlerin aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananların, üretmekten korkmayanların, en güçlü olacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Çünkü bu sorun bölgesel değil, küresel bir sorun. Salgın sürecinde, tedbirler noktasında Bakanlık olarak, tüm önlemlerimizi ve planlamamızı ivedilikle oluşturduk, bir bir hayata geçirdik. Tüm süreci de 7/24 izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Gıda Arz Güvenliğimiz ile İlgili Bir Sıkıntı Yok

Salgınla birlikte öncekilere benzemeyen, değişik bir arz-talep ilişkisinin oluştuğunu ifade den Pakdemirli “Dolayısıyla bizim bu üretim ve tedarik sürecinde çok etkin olmamız gerekiyor. Üreticilerimizin geçim kaynakları, tüketicimizin de yaşam kaynakları dengesini çok iyi planlamamız gerekiyor. Salgın nedeniyle de gıda arz güvenliğimiz ile ilgili bir sıkıntı yok. Perakende zincirlerini doğru ve stratejik yönlendirmemiz sayesinde yurtdışındaki market manzaralarını ülkemizde görmedik” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanımız Çiftçilerimize Müjdeli Haberi Verdi

Geçen yıl açıkladıkları alım fiyatlarıyla çiftçilerin yanında olduklarını ispat ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli “Bu yılı da artan maliyetler karşısında, doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız dedik ve 2 gün önce söz verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız çiftçilerimize müjdeli haberi verdi. Ben de bir kere daha hatırlatayım. TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını, ton başına 1.100 liradan 1.275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3.500 lira, yeşil mercimekte 3.200 lira, nohutta 3.350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira” değerlendirmesinde bulundu.

Üreticimizi Koruyacağız, Tüketicimizi de Kollayacağız

Bakanlığımız bünyesinde kurulan “Ürün Masaları” ile 50 ‘ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergileri, ithalatı, ihracatı ve yeterliliği gibi bir çok konuyu yakından takip etiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli “Bu şekilde elde ettiğimiz veriler, yurt içinde arz-talep ve ürün-fiyat dengesini bozmayacak şekilde ihracat ve ithalat politikalarımızın belirlenmesinde etkili oluyor. Her zaman dediğim gibi, üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız” dedi.

DİTAP ile Tüm Paydaşlar Bir Araya Gelecek

Sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarındaki ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) lansmanını geçen hafta gerçekleştirdiklerini vurgulayan Pakdemirli şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, DİTAP’ın önemli bir ayağı olan Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceğiz. Oluşturacağımız bu sinerji ile diyoruz ki: ‘Sektörün hangi paydaşı olursan ol, tarımın buluşma adresi Dijital Tarım Pazarı’na gel’

İnşallah devreye aldığımız bu Dijital Tarım Pazarı Portalı ile,Erzurumlu çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek. Yani küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında ezilmeyecek. Geçen haftadan bu yana sisteme 4 binde fazla çiftçimiz kayıt oldu. Sizden de Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dâhil olmanızı istiyorum”

Uzaktan Eğitim Portalımızı Faaliyete Aldık

“Çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirmelerin yapılması amacıylaUzaktan Eğitim Portalımızıfaaliyete aldık” diyen Pakdemirli “Böylece, bitkisel üretimden hayvansal üretime, toprak, su, gübre ve gıda güvenliğinden el sanatlarına, yani tarıma ve ormana dair, hemen hemen her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza buradan ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra sistem içinde yer verdiğimiz Dijital Kütüphanede tarımla ilgili binlerce kitap ve akademik makaleye anında ulaşabileceksiniz. Bu sayede çiftçimiz günümüz tarımsal üretim tekniklerinden haberdar olacak ve ürettiği üründen maksimum verim alarak, kazancını arttıracak.

Erzurum Ülkemizin En Önemli Hayvancılık Merkezlerinden Biri

Erzurum’un, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde birçok yatırım seçeneği sunan, potansiyeli yüksek, stratejik bir şehir olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli “Erzurum ülkemizin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Yani üretmek için Erzurum’un çok sayıda alternatifi var. Erzurum, üretim kapasitesini daha da artırmalı. Bu küresel problem ve sonrasını Erzurum çok iyi okumalı ve buna göre daha planlı bir tarım politikası uygulanmalı” diye konuştu.

Erzurum’un son 18 yılda bitkisel üretim değerini 4,3 kat artışla 732 milyon liraya yükselttiğini söyleyen Bakan Pakdemirli “Hayvansal üretim değerini de yaklaşık 12,5 kat artışla 7,1 Milyar Liraya çıkardı. Erzurum 7,8 Milyar TL’lik tarımsal üretim değeri ile Türkiye’de 15. sırada yer almakta” dedi.

Erzurum’a Son 18 yılda 7 Milyar Lira Tarımsal Destek

Erzurum’a son 18 yılda 7 milyar lira tarımsal destek verdiklerini ifade eden Pakdemirli şöyle devam etti:

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve IPARD desteklerimiz kapsamında 299 proje için toplam 96 Milyon Lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza Erzurum’da özel hassasiyet gösterdik ve 421 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 18 yılda Erzurum’umuz için yaklaşık 211 milyon Lira yem bitkileri desteği ödedik. Yıllık 70 milyon m3 içme suyu temini, 6 baraj, 12 gölet ve 296 taşkın koruma tesisi de Erzurum için 18 yılın kazanımlarından bazıları. Çiftçilerimizin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Erzurum'da 1 Milyon dekar alanda toplulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Diğer taraftan 380 bin dekar araziyi suyla buluşturarak, çiftçilerimize yıllık 228 milyon Lira zirai gelir artışı sağladık”

Erzurum’da 71 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Erzurum’da son 18 yılda 71 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Erzurum’umuza vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacakları 11 mesire yeri ve 2 Şehir Ormanı kazandırdık. Orman mahallelerinde yaşayan 2.577 aileye, 41,4 milyon Lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık” dedi.

Konuşmasında Bakanlığına bağlı diğer kurumların yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli Erzurum’a yeni müjdeler de verdi.

Erzurum’a Müjdeler

“Erzurum’umuza eli boş gelmek olmazdı” diyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“2020 yılında, Uzundere ilçemizde seracılık ve seracılıkta üretim teknikleri ile yeni teknolojilerin çiftçilere öğretilerek, istihdam olanaklarının artırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması maksadıyla 100 kadın çiftçiye eğitim vereceğiz. Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında; gerek açıkta gerekse örtü altında sebze yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla 180 bin sebze fidesi dağıtıyoruz. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 560 bin Lira bütçe ile 50,5 ton yem bitkisi tohumu veriyoruz. Aziziye ilçemize, 1 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kazandırmış olacağız.I. Etap uygulamasına geçtiğimiz yıl başladığımız Süt Üretiminde Soğuk Zincir Kurulması Projesi’nin 8,5 Milyon TL bütçeli II. Etap uygulamasına başlıyoruz. IPARD 8. Başvuru Çağırısında, Erzurum’dan toplam yatırım tutarı 8 milyon Lira olan 4 projeyi hayata geçiriyoruz.

Ormancılık faaliyetlerimiz kapsamında ise 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 3,5 milyon fidan üreteceğiz. 130 dekar alanda 15 bin fidan dikerek Olur Bal Ormanı’nı tesis edeceğiz. Şehirlerin kalbi olan mesire yerlerinin sayılarını artırarak, doğa ve insanı buluşturuyor, farkındalık ve mental yenilenme sağlıyor olacağız. Bu kapsamda Karayazı İlçesi Köyceğiz Köyünde 1 adet mesire yeri kuracağız. Uzundere Ulubağ köyü ve Aşkale Hacıhamza köylerinde toplam 60 dekar alanda, 3.600 adet gelir getirici fidan dikeceğiz. 3 yıl süreyle bakımı bize ait olmak üzere ücretsiz olarak 49 yıllığına köylülerimizin istifadesine sunacağız. Şenkaya Turnalı köyünde, 1.100 dekar hazine arazisinde, Ceviz Özel Ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bu çalışma ile köylülerimize 3,1 Milyon Lira ek gelir sağlayacağız. Sosyal ağaçlandırma çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl içerisinde eğitim ve sağlık kurumları, ibadethane ve mezarlık alanları ile yol kenarlarına toplam 23 bin fidan dikeceğiz. Orman köylülerimizin yaşam kalitesini artırmak ve ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla, 152 ailemize, 3,1 Milyon Lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği vereceğiz”

Sulama yatırımlarına da bütün hızıyla devam edildiğini belirten Bakan Pakdemirli “Tortum Serdarlı Göleti Sulaması ile 5.330 dekar tarım alanının sulanmasını sağlayacağız. Yatırım tutarı 16 Milyon Lira olan inşaat sözleşmesini imzaladık. Yine 800 dekar tarım alanının sulanmasını sağlayacak, 3 Milyon Lira maliyetli, Uzundere Kirazlı Barajı Sulaması işinin de sözleşmesini imzaladık. İnşAllah Erzurum’da sulanmayan bir karış arazi dahi bırakmayacağız vetopraklarımızın bereketine bereket katmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Erzurum’a bu yılın ilk 4 ayı içerisinde 127 Milyon Lira hayvancılık destekleme ödemesi yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli “İnşAllah bu ay içerisinde de 345 bin Lira Besilik Sığır Desteği ödemesini yapmış olacağız. Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması projesi kapsamında, önümüzdeki günlerden itibaren, etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile 450 bin adet ücretsiz suni tohumlama yapacağız.

Erzurum’da Morkaraman koyununu soy kütüğü kapsamına alıyoruz. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere de hayvan başına 100 Lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 Lira destekleme ödemesi yapacağız.

Büyükşehir Belediyemiz ve Kırmızı Et Merkez Birliğimiz ile birlikte bölgede hayvancılık merkezi olacak 8 bin baş kapasiteli besilik sığır toplama merkezi kurulacaktır. Böylece besilik materyal temininde Erzurum, ülke hayvancılığına örnek olmaya devam edecektir.

Bal ile birlikte polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik; güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımına %50 hibe desteği vereceğiz. Müjdelerimizin Erzurum’a Hayırlı ve Uğurlu olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.