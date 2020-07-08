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Aktüel

Ürdünlü önde gelen muhaliflerden Abbadi salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:44:45 -
Ürdünlü önde gelen muhaliflerden Abbadi salıverildi

AMMAN (AA) - Ürdünlü eski milletvekili ve önde gelen muhalif isimlerden Ahmed Uveydi el-Abbadi, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

AA muhabirine konuşan Abbadi'nin kardeşi Abdullah, serbest bırakma olayını doğrularken konu ile ilgili detay vermedi.

Ürdün yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de birçok kez tutuklanan Abbadi, son olarak 2 Haziran'da tutuklanmış, yerel basın gerekçe olarak kaleme aldığı bazı yazıları göstermişti.



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