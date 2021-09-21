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Aktüel Ürdünlü kişiyi kaçırıp fidye isteyen iki kişi enselendi
Aktüel

Ürdünlü kişiyi kaçırıp fidye isteyen iki kişi enselendi

İstanbul’da Ürdünlü bir kişiyi fidye için kaçırarak işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Fas uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:19:00 -
Ürdünlü kişiyi kaçırıp fidye isteyen iki kişi enselendi

Ekipler, Ürdün uyruklu Mohamed Yousef Suleiman Awad’ın 22 Temmuz’da polise başvurarak iki kişi tarafından 15 gün boyunca alıkonulduğunu ve işkenceye maruz bırakıldığını bildirmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ile İlass E.’yi gözaltına aldı. Awad’ı 30 Haziran’da kaçırarak işkence ettikleri ve işkence sırasında çektikleri görüntüleri ailesine göndererek fidye isteyen şüphelilerin, rehin aldıkları Awad’ı, ailesinin gönderdiği parayı çektikten sonra serbest bıraktıkları öğrenildi. İki kişi de mahkemece tutuklandı.

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