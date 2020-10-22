Ürdün'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 821 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 481'e, vaka sayısı 46 bin 441'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 7 bin 745 oldu.

Ürdün'de dün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 2 bin 648 olarak açıklanmıştı. Bugünkü veriler, dünü de aştı.

- Sokağa çıkma yasağında "cuma namazı" izni

Bu arada Hükümet Sözcüsü Ali Ayid, yıl sonuna kadar sürecek cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulamasında cuma namazına izin verileceği açıkladı.

Başkent Amman'da Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hasavne, resmi tatil olan cuma günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında vatandaşların camiye giderek cuma namazı kılmalarına müsade edileceğini söyledi.

Bakan Halayile ise ülke çapında cuma namazının yerel saatle 12.15'te kılınacağını belirterek, vatandaşları "gerekli tedbirlere uymaya" çağırdı.



Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, 20 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede yıl sonuna kadar cuma günleri kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.