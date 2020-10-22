  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

Son 24 saatte 2 bin 821 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi hayatını kaybetti - Ülkede uygulanacak sokağa çıkma yasağında "cuma namazı" muaf tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:20:52 -
Ürdün'de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 821 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 481'e, vaka sayısı 46 bin 441'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 7 bin 745 oldu.

Ürdün'de dün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 2 bin 648 olarak açıklanmıştı. Bugünkü veriler, dünü de aştı.

- Sokağa çıkma yasağında "cuma namazı" izni

Bu arada Hükümet Sözcüsü Ali Ayid, yıl sonuna kadar sürecek cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulamasında cuma namazına izin verileceği açıkladı.

Başkent Amman'da Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hasavne, resmi tatil olan cuma günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında vatandaşların camiye giderek cuma namazı kılmalarına müsade edileceğini söyledi.

Bakan Halayile ise ülke çapında cuma namazının yerel saatle 12.15'te kılınacağını belirterek, vatandaşları "gerekli tedbirlere uymaya" çağırdı.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, 20 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede yıl sonuna kadar cuma günleri kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
Bunun adı alçaklık! Erdoğan'a 'Vatan haini' dediler
Medya

Bunun adı alçaklık! Erdoğan'a 'Vatan haini' dediler

Terör sevici Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 kanalında iğrenç bir provokasyona imza atıldı. Kendini bilmez birinin görüşlerine yer ve..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay