Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 933 kişinin enfekte olduğunu belirtti.

Ubeydat, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde bulunan bir fabrikada bugün 1623 yabancı işçinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, günlük vaka sayısının bu nedenle çok fazla yükselerek 7 bin 933 olduğunu söyledi.

Toplam can kayıplarının 1969'a, vakaların 163 bin 926'ya yükseldiğini ifade eden Ubeydat, iyileşen kişi sayısının da 94 bin 896'ya çıktığını aktardı.