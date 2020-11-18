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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, 1623'ü bir fabrikanın çalışanları olmak üzere son 24 saatte 7 bin 933 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:03:13 -
Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 933 kişinin enfekte olduğunu belirtti.

Ubeydat, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde bulunan bir fabrikada bugün 1623 yabancı işçinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, günlük vaka sayısının bu nedenle çok fazla yükselerek 7 bin 933 olduğunu söyledi.

Toplam can kayıplarının 1969'a, vakaların 163 bin 926'ya yükseldiğini ifade eden Ubeydat, iyileşen kişi sayısının da 94 bin 896'ya çıktığını aktardı.

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