  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün baltalanmaması" vurgusu
Aktüel

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün baltalanmaması" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:09:59 -
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün baltalanmaması" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü baltalayan her türlü icraata karşı daima gereken uyarıda bulunduğunu söyledi.

Başkent Amman'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile bir araya gelen Safedi, görüşme sonrası mevkidaşlarıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Safedi, görüşmede Ürdün-Avrupa ilişkileri ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının vurgulandığına dikkati çeken Safedi, "Ürdün daima iki devletli çözümü baltalayan her türlü icraata karşı uyarıda bulundu." dedi

Safedi, GKRY ve Yunanistan'ın Filistin meselesinin çözümünü ve iki tarafın müzakerelere dönmesini destekleyen tutumunun önemine vurgu yaptı.

"Orta Doğu'da uluslararası hukuka saygı temelinde müzakereler yoluyla gerginliğin bitirilmesi" çağrısında bulunan Safedi, bölgenin daha fazla anlaşmazlığa ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Mevkidaşlarıyla Yunanistan'ın gelecek yılın başlarında ev sahipliğini yapması beklenen zirve hazırlıkları çerçevesinde görüştüklerini aktaran Safedi, Ürdün, Yunanistan ve GKRY'yi bir araya getirecek zirveye hazırlık olarak, toplantının gündeminde olacak 11 konunun ele alındığını ifade etti.

Yunanistan'ın GKRY ve bölgedeki bazı ülkelerle deniz yetki alanları konusunda tek taraflı adımlar atmaya devam etmesi Doğu Akdeniz'de gerginliğe neden oluyor.

Atina, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege ile ilgili konuları müzakere etme teklifine olumlu yanıt vermiyor.

Türkiye, tek taraflı adımlara karşı gerekli önlemleri alma konusundaki duruşunu yineliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay