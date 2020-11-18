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Aktüel Ürdün, BAE ve Bahreyn, Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Ürdün, BAE ve Bahreyn, Filistin meselesini görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:57:46 -
Ürdün, BAE ve Bahreyn, Filistin meselesini görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki üçlü Arap zirvesinde Filistin meselesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren üç lider, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi gerektiğinden söz etti.

Üç ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarma yollarını da görüşen liderler, ortak öneme sahip çeşitli meselelerde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Zirvenin, BAE'nin davetiyle düzenlendiği belirtiliyor.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu iki ülke, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu.

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