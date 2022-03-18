Unutkanlık ve hafıza için bitki çayı tarifi

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur.

Unutkanlık neden olur, nasıl geçer?

Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)

Kafa travmaları

Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler.

Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak.

Düzensiz beslenmek.

B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri.

Tiroid hormon bozuklukları

Unutkanlık ve hafıza çayı tarifi için malzemeler

Ginkgo biloba çayı

Malzemeler

Sıcak su

İstersen tatlandırmak için bal veya şeker

Unutkanlık ve hafıza çayı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bu çayın unutkanlık ve hafızayı güçlendirmek için mükemmel bir çay olduğunu söylemeliyim, ayrıca benim gibi B 12 eksikliği tedavisi görenler içinde tavsiye ederim sınava girecek çocuklarda içebilir, hiç bir zararı ve yan etkisi yok, isteyen bu şekilde hazır olan çayı kullanabilir isteyen de açık kuru halde satılanından da kullanabilir. Gelelim tarifine; bardağa kaynamış sıcak suyu koyalım, üzerine 1 poşet çay koyalım, tüm poşet çaylarda ve bitki çaylarında önce suyunu koyup üzerine poşet çayı veya bitkiyi koymak gerekiyor, bunu unutmayalım, hiçbir zaman çayın üzerine suyu dökmeyin, bu şekilde 5 dk demlenir isteyen tatlandırarak içebilir, ama ben şeker kullanmadığım için koymuyorum, yapanlara şifa olsun

Bu tarif Dr.Ümit Aktaş a ait. Aktarş biberiye çayı öneriyor.

Biberiye

Mikropları öldürür, enfeksiyonlara karşı savaşır ama aynı zamanda zihinsel kapasiteyi artırır ve unutkanlığın önüne geçer.

Biberiye çayı tarifi

Unutkanlık için çay tarifi malzemeleri

1 tatlı kaşığı kuru biberiye veya 2 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 adet çubuk kabuk tarçın

Unutkanlık için çay nasıl demlenir?

Unutkanlık çayı yapmak için öncelikle 250 ml suyu kaynatın. (Bir su bardağı kadar) Kaynayan suyu kapatarak içerisine bir silme tatlı kaşığı biberiye ,bir silme tatlı kaşığı yeşil çay ve bir çubuk tarçını atarak demlenmesi için üzerini kapatarak 5 dk kadar bekleyin. Süzgeç yardımı ile bardağa dökerek ister sıcak ister ılık halde tüketin.