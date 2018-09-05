Unun böceklenmesi nasıl önlenir?

Hepimiz zaman zaman unun böceklenmesi sorunu ile karşılaşırız. Böceklenen unu atmaktan başka çare yoktur, bu israfı önlemek için un böceklenmeden önlemimizi almalıyız.

Eğer aldığınız unun tamamını kullanmadıysanız geri kalanını uygun koşullarda saklarsak bozulmadan son kullanma tarihine kadar muhafaza edebiliriz.

Un ne kadar taze ise o kadar uzun süre kullanma imkanınız olacağı için, un alırken üzerindeki tarihe bakın. Son kullanma tarihine yakın olan unu almayın çünkü bunun tamamını kullanmazsanız, bir süre sonra tarihi geçtiği için atmak durumunda kalabilirsiniz.

Açıkta un alacaksanız bunu güvendiğiniz bir yerden almalısınız. Aldığınız un uygun şartlarda muhafaza edilmiyor ya da son kullanma tarihi geçmişse kısa sürede böceklenir. Uğradığınız zarar sadece bu kadarla kalmaz, undaki böcekler diğer bakliyatlara da geçer ve bunları da atmanız gerekir. Bu nedenle güvenilir bir yerden unu almanız önemlidir.

Un alırken ucuz olduğu için bilmediğiniz markaları almayın. Kalitesinden emin olduğunuz un biraz daha pahalı olsa da, daha sağlıklı ve uzun süre muhafaza edilebiceği için kaliteli markaların unlarını almalısınız.

Uygun kaplarda muhafaza edilen ve saklama koşullarına özen gösterildiğinde buğday unu 12, çavdar ve yulaf unu gibi çeşitler 6 ay süresince böceklenmeden tazeliğini koruyabilir.

Unu kullandıktan sonra geri kalanını uygun bir kaba koyabileceğiniz gibi, kendi ambalajında da saklayabilirsiniz. Eğer unu ambalajında muhafaza etmeyi düşünüyorsanız, ağzını sıkı bir şekilde kapatarak hava almasını önlemeye dikkat etmeniz gerekir.

Bu şekilde bir sonraki kullanıma kadar un böceklenmeden korunabilir.

Unu ambalajında saklamak yerine, hava almayan bir kabın içinde de güvenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Her ne kadar emniyetli bir kapta saklasanız da un uzun süre hava almazsa da böceklenebilir. Bundan dolayı unu sakladığınız kabın kapağını arada bir açarak hava almasını sağlamakta fayda var.

Güneş gören, sıcak ve nemli ortamlar unun böceklenmesine yol açabilir. Unun böceklenmemesi için, muhafaza edeceğiniz ortamın güneş görmeyen, serin ve kuru bir ortam olmasına özen göstermelisiniz.

Unu sakladığınız kabın kapağını uzun süre açık tutmayın. Unu kullanıp, işiniz bittiğinde hemen kapağını sıkıca kapatın.

Eski un bittiği zaman yerine yenisini koymadan önce, unu saklayacağınız kabı hijyenik bir şekilde temizleyin ve iyice kuruttuktan sonra yeni unu kaba boşaltın.,

Kabında ya da ambalajında sakladığınız unun içine birkaç tane defne yaprağı koymak da, unu daha güvenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olabilir. Çünkü böcekler bu kokuyu sevmezler, bu küçük önlem sayesinde unu emniyete alabilirsiniz.