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Ünsal: Ocak’tan sonra devreye sokulabilir

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Ünsal, Türkiye Futbol Federasyonu’na sundukları ek transfer dönemi hakkında açıklamalar yaptı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
Ünsal: Ocak’tan sonra devreye sokulabilir

Sadece Süper Lig’de oynayan futbolcuları düşünmemek gerektiğini belirten Ünsal, bütün liglerde oynayan futbolcuları düşünmeleri gerektiğini söyledi. 

Hakan Ünsal, TGRT Haber'den Hakan Dede'ye açıklamalarda bulundu. Futbolu çok seven insanların algısında sadece Süper Lig’in olduğunu ifade eden Hakan Ünsal, "Bütün düşüncelerimizi Süper Lig’de oynayan oyuncular için değerlendiriyoruz. Biz Profesyonel Futbolcular Derneği’yiz. Türkiye’de 4 tane profesyonel ligde 3 bin 600 üzerinde oynayan futbolcunun da temsilcisiyiz. Dolayısıyla biz sadece Süper Lig değil bütün liglerde oynayan oyuncuları düşünmek zorundayız" dedi. 

“Süper Lig’e göre alt liglerde mağduriyet çok fazla” 

Federasyonu yaptıkları ek transfer süresi teklifinin amacını açıklayan Ünsal, "Avrupa’da yıllardır örnekleri olan oyuncuların mağduriyetlerini giderme amacıyla yaptık. Süper Lig’e göre alt liglerde bu mağduriyet sayı olarak çok fazla ve çeşitlilik olarak bunları gidermek amacıyla yapılan bir teklif bu. Yani İngiltere’si, Fransa’sı, Belçika’sı, Danimarka’sı hepsinde farklı uygulamalar var. Zaten açıklamalarımızda da bunları örnek verdik. Bu ülkelerde bunlar var, biz de bunlardan bir veya birkaçını devreye sokup giderebiliriz" ifadelerini kullandı. 

Özellikle alt liglerdeki oyuncuların mağduriyetleri için bu teklifi TFF’ye sunduklarını vurgulayan Ünsal, "Bu işin sonucunda oyuncu odaklı bakıyoruz ama bu transferleri yapacak olan kulüpler ve teknik adamlar. Buradaki amaç, tabi bu olmasına rağmen herkes şöyle değerlendiriyor; ‘Benim işime yarıyor mu, yaramıyor mu?’ Bu iş benim işime yarıyorsa tamam ama başka takıma yarıyorsa aman olmasın derdindeler. Biz bu işe böyle bakamayız” açıklamasında bulundu. 

“Ocak’tan sonra da devreye sokulabilir” 

Teklif hakkında hem TFF’ye hem de Kulüpler Birliği’ne bilgi verdiklerini söyleyen Ünsal, "Bu olay 4 kulüp üzerinden gidiyor. Bu da doğru değil. Transferin bitmesine 1-2 gün kala sözleşmesi feshedilen, hiç sözleşme imzalanmayan tamamen boştaki oyunculara transfer olma ve futbol oynama hakkının verilmesi amacıyla yapılan bir teklifti bu. Bizim bu teklifimiz onaylansın ama Ocak’tan sonra da devreye sokulabilir hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
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