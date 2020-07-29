Ünlü yönetmen 'Dünya düzdür' dedi ve ekledi: Gözüyle bakan herkes bunu görür

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Çizgi film ve sinema sektöründe yıllarca yönetmenlik yaptığını belirten Cengiz Yargıç, "Biz filmlerimizde bir dünya kurguluyoruz ve izleyiciler yaptığımız kurguya gerçek hayatmış gibi inanıyor. Biz işimizi yaparken gerçek hayata da baktığımızda 'bilim' olarak bize öğretilen birçok şeyin kurgu olduğunu gördük." dedi.

"Biz dünyaya gerçek anlamda bakamıyoruz." diyen Yargıç, "Gökyüzüne, yıldızlara ya da doğaya bakıldığında dünyanın bize anlatıldığı gibi olmadığını herkes anlayabilir." ifadelerini kullandı.

'Uzaydan fotoğraf çekilemez'

Uzaydan fotoğraf çekmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yönetmen Cengiz Yargıç, "NASA'nın yayınladığı dünya fotoğraflarının tamamı bilgisayar yapımıdır. Uzaydan fotoğraf çekmek mümkün değildir. Ay'a çıkma görüntülerine bakıldığında da yapılan çekimlerin sahte olduğu birçok insan tarafınedan kabul görülmüştür." diye konuştu.

'Dünyaya gözü ile bakan herkes düz olduğunu anlar'

Cengiz Yargıç sözlerine şöyle devam etti:

" 'Dünya düzdür' diyen herkesle dalga geçiyorlar. 'Bilim adamları dünyanın düz olduğunu nasıl göremiyor da ben görüyorum?' Gözümle görüyorum. Yüce Kur'an'da da dünyanın düz olduğu vurgulanmıştır. Bilim adamları ise Cenab-ı Allah'ın bir sistem içinde yarattığı evreni tesadüfen oluşmuş gibi göstermek amacı ile 'dünya yuvarlaktır' demektedir."