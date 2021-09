Ünlü Yatırım Holding kimin sahibi kim?

Halka arzı yapılan Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) müracat etti. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. KAP'a yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketimizin 20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur."

Ünlü Yatırım Holding kimin?

Dundas Ünlü & Co M&A danışmanlığı yapan bağımsız bir firma olarak kuruldu. Türkiye piyasalarına yatırım yapacak yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak üzere 1996 yılında İstanbul’da Dundas Ünlü & Co olarak kurulan firmamız, Türkiye’de şirket satın alma ve birleşmeleri alanında ilk işlemleri gerçekleştiren ve bu alanın gelişimine öncü olan bir kuruluş olarak sektörde yükseldi. 2003 yılında Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve 2004 yılında Fon Yönetimi birimleri kuruldu. Mart 2005’te ise DUA isimli sermaye fonu ve DUB isimli sabit getirili fonlar kuruldu.

2005 yılında Tahincioğlu Holding’in de hissedar olması ile kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Yine 2005 yılında hisse senedi ve sermaye piyasaları alanında hizmet vermek üzere Kurumsal Hisse Senedi Satış Birimi kuruldu. Dundas ÜNLÜ’nün artan başarısını takip eden Standard Bank London Holdings Ltd. 2007 yılında şirkete ortak olma kararı alarak, firmanın Alasdair Dundas ve Tahincioğlu Holding’e ait çoğunluk hisseleri satın aldı. Eylül 2009’da da perakende ve mikro KOBİ TGA portföylerinin tahsilat yönetimi amacı ile Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. kuruldu.

ÜNLÜ & Co marka adı ile yenilendi. Ekim 2012’de Mahmut Levet Ünlü’nün çoğunluk hissesine sahip olduğu ÜNLÜ & Co (ÜNLÜ Finansal Yatırımlar A.Ş.), Standard ÜNLÜ’nün %75 hissesini satın alarak firmayı yeniden yapılandırdı ve ÜNLÜ & Co adıyla faaliyetlerine devam ederek müşterilerine hizmet vermeye başladı. ÜNLÜ & Co, 2,3 milyar TL büyüklüğüyle son 10 yılın en büyük halka arz işlemlerinden biri olan Şok Marketler’in halka arzında eş global koordinatör olarak rol aldı.

Ünlü Yatırım Holding sahimi kim?

Ünlü Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Levent Ünlü’dür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Can Ünalan’dır.

Mahmut Levent Ünlü kimdir?

Mahmut Levent Ünlü, 1989 yılında Georgia Institute of Technology Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında Houston’daki Rice Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Aynı yıl, bankacılık kariyerine İktisat Bankası’nda başlayan Ünlü, 1992-1995 yılları arasında Yatırım Bank’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1996 yılında Dundas Ünlü’yü kuran Mahmut Levent Ünlü, 2007’de Standard Bank ile stratejik bir ortaklığa imza atarak, şirketin ismini “Standard Ünlü” olarak değiştirmiş ve bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su olarak görev almıştır. Aynı dönemde Standard Bank’ın uluslararası Yönetim Kurulu’nda da üye olarak görev yapan Ünlü, 2012 yılında Standard Bank’ın şirketindeki hisselerinin büyük çoğunluğunu satın almış ve yeni ortaklık yapısının akabinde şirketin adını ÜNLÜ & Co olarak yenilemiştir. Mahmut L. Ünlü, halihazırda ÜNLÜ & Co’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’de ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev almaktadır.