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Ünlü teknik direktör açıkladı: Sezonu son sıralarda bitireceğiz

İngiliz Premier Lig'i kulüplerinden Newcastle United'ın Teknik Direktörü Rafael Benitez, gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
Ünlü teknik direktör açıkladı: Sezonu son sıralarda bitireceğiz

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

"Son 3 takımdan iyi olursak büyük olay olur"

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Premier Lig’de Fulham ile oynanan ve 0-0 biten müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Benitez, “Gerçekçi olmalıyız ve sezonu son 10 sırada bitireceğimizi anlamalıyız. Benim için durum açık. Eğer son 3 takımdan iyi olursak bu büyük bir olay olur. Geçen sezon da tamamen şanslıydık. Bu sezon birkaç galibiyet almamış olsak küme düşme hattında yer alacaktık” diye konuştu.

Newcastle United, İngiltere Premier Ligi’nde 17 puanla 15. sırada yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
  1. Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez
  2. İngiliz basını
  3. Premier Lig
  4. Fulham
  5. İngiltere Premier Ligi

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