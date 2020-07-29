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Gündem

Ünlü sosyal medya kuruluşu yasal düzenlemeyi kabul etmedi

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sosyal medya düzenlemesi, bugün itibarıyla yasalaştı.Ancak Twitter olumlu yada olum olarak herhangi bir geri dönüş olmadı. Twitter neden sosyal medya düzenlemesi hakkında bir cevap vermedi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:30:00 - 2020-07-29 14:31:54
Ünlü sosyal medya kuruluşu yasal düzenlemeyi kabul etmedi

Temmuz ayının başından bu yana Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sosyal medya düzenlemesi, bugün itibarıyla yasalaştı. 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan yabancı sosyal medya şirketlerine bazı yasal zorunluluklar getiren düzenleme, 1 Ekim 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Tüm sosyal medya kuruluşları düzelenmeye uymayı kabul etmişken Twitter'dan herhangi olumlu bir cevap gelmedi. Konuyla ilgili olarak Habertürk’te bir yazı yayınlayan Muharrem Sarıkaya, önemli bir siyasi isim olan Naci Bostancı’nın meclis kulisinde sohbet ederken yasanın aceleye getirilmediğini söylediğini ve Bostancı’nın, “(Sosyal medya platformları) Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor” dediğini ifade etti.

Türkiye’deki sosyal medya düzenlemesinde de yer alan ‘unutulma hakkı’ ile ilgili olarak dün Alman Yargıtayı tarafından alınan emsal niteliğindeki kararı aktaran Sarıkaya, kişilerin internette haklarında yer alan bilgilerin silinmesi için başvurabileceğini, ancak her başvurunun doğrudan kabul edilmeyebileceğini hatırlatmış oldu.

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