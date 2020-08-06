Ünlü markalar satışa çıkarıldı

Buğra Kardan

800’ü aşkın firmayı bünyesinde barındıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ekonomiye olumlu katkı sunuyor. Fon, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından içi boşaltılan firmaları atağa kaldırıp satışa sunuyor.

Muhammen bedel açıklandı

Gelinen aşamada hem üretimini hem ihracatını hem de istihdamını önemli ölçüde arttıran Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 353 milyon lira muhammen bedelle açık arttırmaya çıkarılıyor. Royal Halı, Atlas Halı ve Naksan Plastik’ten teşekkül eden bütünlük yatırımcıların iştahlarını kabartıyor.

İhracat hamlesi

6 Ekim’de yapılacak ihaleye girmek için yarışan yarışana. Zira Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, devamlı büyüyor. Bütünlükte yer alan şirketler, kârlarına kâr katıyorlar. 2019’da 6.6 milyon lira kâr yazan Royal Halı, 28’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. İhracatta ön planda olan ülkeler ise Çin, ABD, Suudi Arabistan, Fas, Türkmenistan ve Romanya.

Yatırım arayışı sürüyor

Royal Halı, bölge ülkelerde yatırım arayışında olup gerek Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ta gerekse Fas, Tunus ile Cezayir’de yeni showroom açmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ar-Ge ürünleriyle dev rakiplerini geride bırakan markanın yöneticileri, yeni bölgelere girmekte kararlı olup her platformda “Üretimde ihracatın payını arttıracağız. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına yollayacağız” ifadelerini kullanıyorlar.

İç talebi de karşılıyor

İnovatif ürünleriyle dikkat çeken Atlas Halı da ihracatı odağa almış durumda. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık veren markaya ait nano halılar, Avrupalı ithalatçıların ilgi odağı konumunda. Atlas Halı’nın yetkilileri, iç talebi karşılamak için ise tüm imkânlarını kullanıyorlar. Art arda gelen siparişlere yetişmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Öte yandan Corona virüsüne (Covid-19) karşı verilen mücadelede önemli rol oynayan Atlas Halı, pandemi döneminde peş peşe kampanyalar açıklamıştı. Belli başlı ürünlerde 400-500 lira indirim uygulamıştı. 81 ilde geçerli olan indirimler takdir topladı, pek çok ülke tarafından örnek alındı.

İyi yönetim başarı getirdi

2018’de 140 milyon lira, 2019’da 197 milyon lira faaliyet kârı üreten Naksan Plastik ise gelirine gelir ekliyor. İmalat ve ihracat alanında atılıma geçen şirket, Naksan Grubu’nu da güçlendirdi. Nitekim TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, grubun satış gelirini yüzde 54 arttırarak 2.46 milyar liraya taşıdıklarını belirtti. Naksan’ın aktiflerini yüzde 41 arttırarak 12 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Gülal, “Emanet olarak gördüğümüz, iyi yönettiğimiz şirketlerimizle ülkemizi ve ekonomimizi kuvvetlendiriyoruz” dedi.