AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda

Büyükşehir'in aldığı karara göre vatandaşlar, 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili boyunca günün her saatinde büyükşehir bünyesinde hizmet veren otobüs, tramvay ve deniz ulaşımından ücretsiz olarak yararlanabilecek. UlaşımPark araçları, e-komobil ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Öte yandan, ücretsiz ulaşım uygulamasına tüm hatlar dahil edilmeyecek. Bu kapsamda şehirlerarası bağlantı sağlayan hat 200 ve hat 700, uygulama dışında tutularak normal ücret tarifesi üzerinden hizmet vermeye devam edecek.