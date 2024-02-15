Ünlü isimlerden olan o oyuncu özür diledi: İslamofobik yorumu gündeme bomba gibi düştü! Çok sert tepki yağmıştı

Amerikalı oyuncu Selma Blair, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 'yanlışlıkla ve kasıtsız olarak Müslümanları radikal İslamcılar ve kökten dincilerle karıştırdığını' söyleyerek özür diledi.

Paylaşım gelen tepkilerden sonra silinmişti. Blair, sosyal medyadaki İslamofobik yorumundan dolayı özür diledi ve bunun 'hiç istemeyerek sayısız insanın incinmesine yol açtığını ve bundan derin üzüntü duyduğunu' söyledi.Oyuncu, Hamas üyelerinin ABD'ye girmesini yasaklayan yasa tasarısına karşı oy kullanan eyalet temsilcileri Cori Bush ve Rashida Tlaib'e saldıran başka bir gönderiye yaptığı, artık silinmiş olan yorumun ardından Instagram'da uzun bir açıklama yayınladı. Hollywood Reporter'a göre Blair'in yorumu şöyle:

"Teröristleri destekleyen tüm bu serserileri sınır dışı edin. İslam, Müslüman ülkeleri yok etti, sonra onlar da buraya gelip akılları yok etti.”Yorum, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin de dahil olduğu ve açıklamaları 'nefret dolu ve cahilce' olarak nitelendiren geniş bir kesim tarafından kınandı. Salı günü Blair bir özür yayınlayarak şunları yazdı:

"Yorumumda yanlışlıkla ve kasıtsız olarak Müslümanları radikal İslamcılarla ve kökten dincilerle birleştirdim; bu sözlerimde korkunç bir hata vardı ve hiç istemediğim sayısız insanın incinmesine sebep oldum ve bundan derin üzüntü duyuyorum."Blair açıklamasının devamında şöyle ekledi:

"Nefret ve yanlış bilgi bugünlerde çok kolay bir şekilde çoğalıyor. Bu sefer kendi ellerimle. Bu durumda, yazımda hata yaptım ve Müslüman toplumunun anlaşılır bir şekilde çok üzülmesine nasıl katkıda bulunduğumun tamamen farkındayım… Ben kendimi nefrete değil, isteyen herkese hoşgörü ve barışa adadım. Sözlerimle rahatsız ettiğim Müslüman camiasından özür dilerim. Arkadaşlarımdan özür dilerim. Ve kırdığım herkesten özür diliyorum. Daha iyisini yapacağım."