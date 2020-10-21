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Ekonomi Ünlü giyim devi GAP'tan flaş karar
Ekonomi

Ünlü giyim devi GAP'tan flaş karar

ABD'li giyim markası GAP, koronavirüsten kaynaklı satış rakamlarının düşmesiyle Avrupa'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:54:00 -
Ünlü giyim devi GAP'tan flaş karar

Amerikan tekstil markası GAP'in, Avrupa'daki mağazalarını kapatacağı bildirildi.

Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.

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