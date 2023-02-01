Üniversiteli gençlerimizin yanındayız

Erdoğan Gül

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'da yaşayan üniversiteli gençler için de bir destek paket hazırladı.

“HER ZAMAN YANINIZDA VE SİZLERLEYİZ”

Sosyal medya hesaplarından üniversiteli gençlere müjdeli haberi veren Başkan Deniz Köken, “Öğrenci evinde kalan gençler için destek paketimiz hazır. İkamet şartı da aramıyoruz, Eyüpsultan'da yaşıyor olmanız yeterli. Unutmayın; her zaman yanınızda ve sizlerleyiz” dedi.

DESTEK PAKETİNİN İÇİNDE HER ÇEŞİT ÜRÜN BULUNUYOR

Şampuandan kaşar peynirine, çaydan yumurtaya, helvadan reçele kadar birçok üründen oluşan destek paketi haziran ayına kadar her ay üniversite öğrencilerinin evlerine kadar ulaştırılacak.

DESTEK PAKETİNDEN YARARLANMAK İÇİN BİR KERE BAŞVURMAK YETERLİ

Bir kere başvuruda bulunmanın yeterli olacağı Öğrenci Evi Destek Paketi'den yararlanabilmek için 25 yaşından küçük olması ve Eyüpsultan sınırları içerisinde öğrenci evinde yaşıyor olunması gerekiyor.



BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN SON TARİH 15 ŞUBAT 2023



İlçe sınırları içerisinde öğrenci evinde kalan ve ikameti Eyüpsultan olan gençler eyupsultan.bel.tr sitesinde bulunan formu doldurup başvurabiliyorlar. Her öğrenci evinden bir kişinin başvuruda bulunmasının yeterli olacağı Öğrenci Evi Destek Paketi’nden yararlanmak için son tarih 15 Şubat 2023...



İKAMETİ KENDİ MEMLEKETİNDE OLANLAR GENÇLER, GENÇ EYÜPSULTAN INSTAGRAM PROFİLİNE ÖZEL MESAJ ATMALARI GEREKİYOR



Eyüpsultan'da öğrenci evinde yaşayıp, ikameti kendi memleketinde olan gençler ise Genç Eyüpsultan Instagram profiline özel mesajla isim soyisim, Eyüpsultan'da ikamet ettiği adres, telefon numarası ve TC Kimlik Numaralarını yazarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.