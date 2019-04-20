0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 22 üniversiteden 220 sporcunun katıldığı Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:15
Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 22 üniversiteden 220 sporcunun katıldığı Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.


Bartın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.


Bartın Üniversitesi Taolu Bayanlarda ve Taolu Erkeklerde takım halinde birincilik kupasını kaldırdılar. Şampiyonada Sanda Bayanlarda ve Sanda Erkeklerde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birincilik kupasını almaya hak kazandı.


Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Spor Bilimleri Fakültesi olarak akademik hayatına devam edecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Üniversite olarak yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’ndan yöneticilerimize teveccühleri için teşekkür ediyorum. Şampiyonanın başarıyla tamamlanmasında ve bu güzel atmosferin oluşturulmasında emeği geçenleri de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Wushu Kung Fu sporu daha çok bilinecek, daha çok sevilecek ve çok değerli sporcularımızın gayretleriyle Ülkemizin bu alanda öncülüğünü sürdürecektir.” dedi.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ise Rektör Uzun’a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Dünyanın en güzel ve en faydalı sporunu Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz şampiyona ile herkesin ilgisine sunduk. Birbirinden değerli sporcularımızı ve antrenörlerimizi şampiyonada bir araya getirdik. Oldukça güzel bir ortamda başarıyla tamamlanan şampiyonada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada aralarında Dünya şampiyonlarının da olduğu 22 üniversiteden 220 sporcu yarıştı. İki gün süren şampiyonada sporcular Sanda ve Taolu turnuvalarında ter döktü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:15
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da Pazar günü bu yollara dikkat
    1. İstanbul’da Pazar günü bu yollara..
    2. Pikniğe giden liselilerin aracı takla..
    3. Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır
    4. Deniz Kuvvetleri Samsun’a çıkarma..
    5. Bozyazı’da 23 Nisan Futbol Turnuvası..
    6. KKTC'den taziye mesajı
    7. Sultanbeyli’de elbise geri dönüşüm..
    8. Aydın’da jandarmadan gasp çetesine..
    9. Muş’ta karla mücadele
    10. "Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye..
    11. İmamoğlu'ndan şova davet mesajı!
    12. Yatağında ölü bulunan öğretmen için..
    13. "Ankara ile umut verici ekonomik..
    14. AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatı,..
    15. ŞahintepesiSosyal Tesisleri halka..
    16. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    17. Başkent’e 20 Nisan’da kar sürprizi
    18. Narkotik Eğitim Tırı Ordu’da
    19. Lise öğrencilerinden anlamlı destek
    20. Bozyazı’da kursiyerler hünerlerini..
    21. “Çizmeli Kedi” çocuk tiyatrosu Nurol..
    22. Rusya’da elektrik direği sokaktaki..
    23. Beşiktaş’ta Sivasspor hazırlıkları..
    24. Olimpiyat şampiyonu atlete 4 yıl men..
    25. Recep Tayyip Erdoğan çevre..
    26. Beyinde ameliyat gerektiren ciddi..
    27. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    28. Diş çekimleri çene yapısını bozabilir
    29. "Bizim ittifakımız çıkar ve pazarlığa..
    30. Balkondan düşen 2 yaşındaki Nisa Nur..
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!