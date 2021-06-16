Üniversite öğrencileri aşı olabiliyor mu?

Üniversite öğrencileri korona aşı randevusu alabiliyor mu? Koronavirüs salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde son günlerde çok hızlı bir aşılama dönemine gidildi. 15 Haziran'da 1 milyon 200 bini aşkın kişi aşı oldu. Yüz yüze eğitime dönmek isteyen üniversiteliler sıranın kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, üniversite öğrencileri aşı oluyor mu?