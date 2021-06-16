Üniversite öğrencileri aşı olabiliyor mu?
Üniversite öğrencileri korona aşı randevusu alabiliyor mu? Koronavirüs salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde son günlerde çok hızlı bir aşılama dönemine gidildi. 15 Haziran'da 1 milyon 200 bini aşkın kişi aşı oldu. Yüz yüze eğitime dönmek isteyen üniversiteliler sıranın kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, üniversite öğrencileri aşı oluyor mu?
31 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül’de üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencileri okullarına dönmeden önce kendilerine de aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteliler aşı randevusu alabiliyor mu?
Üniversite öğrencileri aşı olabiliyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa bir süre önce sosyal medyadan kendisine yöneltilen ‘Üniversiteliler aşı olacak mı?’ yönündeki soruya “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak” cevabını vermişti.
Son olarak 40 yaş üstü vatandaşlar ile yaş ayrımı olmaksızın SGK’lılar aşı olmaya başladı. Bakan Koca, aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayı sonuna kadar 20 yaş üstüne aşı sırasının geleceğini açıklamıştı.
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