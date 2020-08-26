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Aktüel "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" Ahlat'ta açıldı
Aktüel

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" Ahlat'ta açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı bölgelerinden geleneksel el sanatı ustalarının özgün ürünlerini, Ahlat ve Malazgirt'te açılan atölyelerde halkla buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:02:49 -
"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" Ahlat'ta açıldı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi", Malazgirt Zaferi'nin 949’uncu yıl dönümü anma programı kapsamında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949’uncu yıl dönümünün 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı bölgelerinden geleneksel el sanatı ustalarının özgün ürünlerini, Ahlat ve Malazgirt’te açılan atölyelerde halkla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, geleneksel el sanatlarının korunarak yaşatılması için gerekli olan en temel şartlardan birinin, miras taşıyıcısı ustaları desteklenerek halkla buluşturulması olduğunu kaydetti. İkincisinin ise özellikle gençlerin farkındalığının artırılması olduğunu belirten İbiş, bu gibi etkinliklerle her ikisini de gerçekleştirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

UNESCO nezdinde yürüttükleri yoğun çalışmalarla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye'nin ilk 5’te yer aldığını belirten İbiş, Ahlat etkinlikleri kapsamında açılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi"nin geçen yıl Ahlat’ta büyük bir ilgiyle karşılandığını, bu nedenle sergiyi güncelleyerek bu yıl yeniden açtıklarını ve aynı ilgiyi tekrar beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da dün gezdiği sergiye, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden çevrim içi ulaşılabilecek.

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