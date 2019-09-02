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Ünal Karaman: “Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının gösterdiği oyundan memnun olduğunu belirterek, “Yoğun fikstür, hava şartları ve seyahatlere rağmen oyuncularım pes etmedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:56
Ünal Karaman: “Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının gösterdiği oyundan memnun olduğunu belirterek, “Yoğun fikstür, hava şartları ve seyahatlere rağmen oyuncularım pes etmedi. Oyuncularımı vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi. Karaman şampiyonluk hakkında ise “Bir aile bütünlüğü oluşturduk ve mücadele ediyoruz. Ben olacağım demem. O diğerleri yok saymaktır. Ben herkese saygı durayım ama en çok kendime ve camiama saygı taşırım” yorumunu yaptı.


Trabzonspor, İstanbul deplasmanında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının performansı için tebrik eden Karaman, “8 Ağustos’tan beri hemen hemen aynı oyunculardan faydalandığımız bir kadromuz var. Sezon başı antrenmanlardan sonra bu yorgunluğunun rağmen oyuncularım pes etmedi. Teşekkür ediyorum. Bu seyahat ve hava şartları içinde benzer oyuncuları üst üste kullanmanın zorluklarını yaşarsınız. Bunları yaşadık ama tahribat almadan geçireceğiz. Milli ara bize iyi gelecek. Bazı oyuncularımız dinlenecek. Takım kimyası içinde gelen oyuncuların katılımıyla daha iyi olacağız. Oyuncularımı vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Avrupa’ya katılmak azımsanacak başarı değil. Biz ciddi anlamda katkı yapan önemli oyuncular da kaybettik. Ortaya çıkan sonuç ve Avrupa’ya katılan Trabzonspor adına beni tatmin ediyor” dedi.



“Uğurcan iyi bir maç çıkardı”


Uğurcan ve Koray’ın performansına değinen Karaman, “Uğurcan’a geçen sene Fenerbahçe maçında forma vererek başlamıştık. Bizim oyuncularımız öz güvenle sahada kalmaya gayret ediyorlar. Uğur çok iyi maç çıkardı. Yine Koray da öyle. Oynaya oynaya kendini gösterecekler” şeklinde konuştu.



“Rakibimiz önce biziz”


Her kulvarda rakiplerinin önce kendileri olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim oynadığımız her maç kendi içimizde yarıştır. Biz kendimizle yarışıyoruz. Fenerbahçe-Trabzosnpsor maçları her zaman derbi ve güzel ortamlarda oynanan tatlı rekabeti olan bir maçtır. Rakibiniz her zaman kendinizsiniz. Biz kendimizi aşmaya gayret gösteriyoruz. Bugün kanat organizasyonları yaptık ama rakibi orta alanda karşılamada sıkıntılar yaşadık. Kontra çıkışlarda da etkili pozisyonlar bulduk. Pozisyon da verdik ama pozisyonlar da bulduk. Oyuncularımın sağlam duruşu ve mücadelesi ve oyundan son derece memnunum” ifadelerini kullandı.



“Biz inandığımız doğrularla hareket edeceğiz”


Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerginliklerin artık son bulması gerektiğini söyleyen Karaman, “Bir şeylerin değişmesi lazım. Biz spor yapıyoruz. Bir şeyler yaşanmış olabilir. İki camia için kırgınlıklar olabilir. Biz adil bir sonla ve spora yakışır bir tavırla mücadele etmek istiyoruz. Biz geçen sene fair play’da derece yaptık. Bizim kimseye saygısızlığımız olmaz. Buna hakem de dahil, tüm spor paydaşları dahil. Biz bildiğimiz ve inandığımız doğrularla hareket edeceğiz” dedi.



“Ben herkese saygı duyarım”


Karaman şampiyonluk için asla bir açıklama yapmayacağını söyleyerek, “Geçen sene çok ciddi borçlar ödeyerek yarıştık. Bu sene de yerlisi yabancısı fark etmez herkes değerlidir. Bir aile bütünlüğü oluşturduk ve mücadele ediyoruz. Ben olacağım demem. O diğerleri yok saymaktı. Ben herkese saygı durayım ama en çok kendime ve camiama saygı taşırım. Benim karakterimde ‘Ben şampiyon olacağım’ gibi açıklama duymayacaksınız” ifadelerini kullandı.



Karaman, Sosa ve Emre Belözoğlu’nun performansları hakkında ise şunları söyledi:


“Emre ve Sosa çok şeyler yaşadılar. Doğru beslenme- dinleme yapmazlarsa mücadele edemezler. İkisi de şapka çıkarılan performansa imza attı. Genç oyuncuların bunları izleyerek, onları deneyimleriyle örnek almalılar. İkisinin de mücadelelerini tebrik ediyorum. Damıtılmış bir futbol aklı var onlarda. Onlara teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:56
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