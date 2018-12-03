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Ünal Karaman ile Sosa'dan kangal köpeği çiftliğine ziyaret

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:47
Ünal Karaman ile Sosa'dan kangal köpeği çiftliğine ziyaret


TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa, Sivas'ta kangal köpeği yetiştiren bir çiftliği ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Karaman ile Arjantinli futbolcu Sosa'nın, kangal köpeği eğitmeni Hüseyin Yıldız tarafından çiftliğe davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, Meraküm mevkisinde bulunan çiftliği ziyaret eden Karaman ile Sosa'nın, köpekleri sevdiği ve bir süre zaman geçirdikleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:47
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