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Umut Partisi'ni kim kurdu | Yenibirparti Ahmet Davutoğlu'nun mu?

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanırken, Ankara kulisleri de hareketlendi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin her geçen gün yeni iddialar konuşulurken, yenibirparti.org adlı internet sitesi de hayata geçmesiyle siyasetin havası bir anda ısındı. Fatih Altaylı Umut Partisi için patent başvurusunda bulunulduğunu iddia etti.

26 Şubat 2019 Salı 14:37
Umut Partisi'ni kim kurdu | Yenibirparti Ahmet Davutoğlu'nun mu?

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanırken, Ankara kulisleri de hareketlendi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin her geçen gün yeni iddialar konuşulurken, yenibirparti.org adlı internet sitesi de hayata geçmesiyle siyasetin havası bir anda ısındı. Fatih Altaylı Umut Partisi için patent başvurusunda bulunulduğunu iddia etti.

Yeni partinin kadrosunda kimler var?

Yenibirparti sitesinde partinin kadrosuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. "Partimizin programına son hali verilecek ve sonrasında kadromuz kamuoyu huzuruna çıkacaktır." denildi. 

Yeni Partinin misyonu ise şöyle açıklandı: “Ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.” 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı"Bilmece bildirmece, tweetler silinmece" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında dün yayın hayatına başlayan yenibirparti.org adlı internet sitesinin beraberinde getirdiği tartışmaları değerlendirdi. Altaylı, 'Umut Partisi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını aktardı. Altaylı, partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu yazdı. Umut Partisi kim tarafından kurulacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

'Niçin Yola Çıkıyoruz’ 

Yayın hayatına başlayan Yenibirparti.ogr sitesinde 'Niçin Yola Çıkıyoruz’ başlığında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti, son 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerince yönetilmektedir. Koalisyonların olmadığı, tek parti iktidarı yönetiminde geçen bu 16 yıl içersinde Türk tarihinde birçok ilkler yaşanmış, doğrularla yanlışlar birbirine girmiş ve pek çok faydalı icraatın yanında, olumsuz etklerinin giderlmesi oldukça zor büyük hatalar yapılmıştır.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:37
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