0553 313 94 23

Ümraniyespor’da Ergün Keleş istifa etti

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:11
Ümraniyespor’da Ergün Keleş istifa etti

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Spor Toto 1. Lig’de mücadele veren Ümraniyespor’da bir ayrılık yaşandı. Ümraniye ekibinde hem futbolcu hem de antrenörlük yapan, 9 senedir de kulübe sportif direktör olarak hizmet veren Ergün Keleş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Keleş, yaptığı açıklamada, "Alt yapısında futbola başlayıp antrenörlük yaptığım ve 9 senedir sportif direktörlük görevini üstlendiğim çok sevdiğim Ümraniyespor’daki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte bana her türlü destek olan başkanım Recep Yoğurtçu’ya ve yönetim kuruluna, Ümraniyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ümraniyespor’a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


Ergün Keleş, Ümraniyespor ile 3 lig şampiyonluğu, 3 de play-off oynama başarısı elde ederken, bu sezon da Türkiye Kupası’nda yarı finale kadar yükselmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu
    1. Babalar ve oğulları satranç..
    2. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    4. Antalya'daki festivalde gencin..
    5. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    6. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    8. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    9. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    10. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    11. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    12. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    13. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    14. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    15. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    16. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    17. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    18. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    19. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    20. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    21. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    24. Malatya’da otomobil aydınlatma..
    25. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
    27. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
    28. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
    29. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
    30. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı