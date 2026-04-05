Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 00.45 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki 34 PKS 343 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.