  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ümraniye'de kağıt toplayan çocuğa yumruk!
Yerel

Ümraniye'de kağıt toplayan çocuğa yumruk!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ümraniye’de trafikte yaşanan tartışmada servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan Gürsel Turizm firmasına ait servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Yaşanan kavga, olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi, servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumruk attığı anlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yerel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Yaşam

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23