Ümraniye Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Her çocuk için özenle seçilen sünnet kıyafetleri binlerce çocuğa hediye edildi. Programa, Ümraniye’nin en kalabalık caddesinde kortej oluşturularak başlandı.

Adeta renk cümbüşüne dönüşen caddede görenler alkışlarla çocuklara moral verdiler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çocuklarla birlikte yürüyerek şölen alanına geldi. Büyük bir panayır alanına dönüştürülen 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çocuklar kendileri için hazırlanan yataklarda dinlenirken sahne şovları ile de eğlendiler.

Başkan Yıldırım, sünnet olan çocuklara uzaktan kumandalı araba hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.

Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır

Sünnet şölenlerini geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Erkekliğe ilk adımını atan her çocuğumuzu kutluyorum. Hayırlı olsun; mübarek olsun diyoruz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. İnşallah onları sağlıklı ve mutlu bir gelecek bekliyor. Bizler de onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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Sünnet şöleninde çocuklar, İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu’ndan Balon Şovları’na kadar birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlendi.