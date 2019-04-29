Ümraniye Belediyesi sporcusu Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı kazandı Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli atlet Mert Gırmalegesse Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli atlet Mert Gırmalegesse Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı.

Ümraniye Belediyesi sporcularından Milli Atlet Mert Gırmalegesse 28 Nisan Pazar Günü koşulan Hamburg Maratonunda 2.11:07’lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Gırmalegesse, 2 saat, 11 dakika, 7 saniyelik derecesiyle turnuvayı 10. olarak tamamlayarak, 2020 Olimpiyatları için kota alma başarısı göstererek başarılı sonucuyla göz doldurdu.

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