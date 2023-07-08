Umran Dergisi Temmuz 2023/347. Sayı Çıktı!...

Dış politikada ise öne çıkan en önemli hadise NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin onayına ihtiyaç duyan İsveç’teki Kur’ân-ı Kerim yakma alçaklığıydı. Böylesi hadiseler Batı toplumlarında İslâm düşmanlığının gittikçe yükseldiğini, kurumsallaştırılıp normalleştirildiğini kanıtlıyor. Şüphesiz sömürgeci Avrupa devletleri tarihlerindeki muhtelif safhalarda Müslüman olmayı neredeyse bir suç kılmaya çalıştılar. Fakat asıl belirtmek istediğimiz yeni ve rahatsız edici nokta, liberal demokrasileri kendinden menkul günümüz rejimleri tarafından İslâmofobiye açıkça kucak açılmasıdır.

2023 mayıs seçim sonuçları, muhalefet kanadında epey çalkantıya yol açmış görünüyor. Siyaset üretemeyen, milletin beklentileri noktasında sergilediği düşük performans ve kendisini hükûmete karşı hakiki ve inandırıcı bir alternatif olarak sunamayan muhalefet saflarında seçimlerin akabinde ayyuka çıkan değişim söylentisi ise gerek dünyadaki gerekse ülkedeki kriz alanlarına dair sahici teklifler içermiyor. İktidarın ekonomik ve teknik konuların yanında ilgilenmesi gerekli esas alan toplumun geleceği ile ilgili sosyal alanlardır. Mesela eğitim ve kültürle bağlantısı kurularak 2023 Mayıs seçimlerinin ortaya koyduğu gerçekliğin kuşaklar açısından çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de her geçen gün gelişen ve derinleşen bir kuşaklararası fay hattı söz konusudur.

Ancak şunu şimdiden kesinlikle söyleyebiliriz ki Türkiye’de siyasi alan yeniden kurulmak zorundadır. Dolayısıyla reformun, rehabilitasyonun ötesinde yenilenmeye ve yeni paradigma inşasına ihtiyaç var. Bunun için radikal kamucu zihniyet ortaya koymalı. Kişilerin, kurumlarını millet adına çalıştırdığı düşüncesini öne çıkarmak gerekmektedir. İstikbalini elde etmek için ülkenin önünde uzun bir yol vardır. İktidar, icraatlarını artık devam eden teknolojiden sosyal alana kaydırabilmelidir. Türkiye aydınlanma ideolojisinin referans sistemleriyle yüzleşmek-hesaplaşmak yerine, kozmetik değişimlerle yetinmeye çalışarak çok ciddi bir bilinç krizi yaşadığını ortaya koyuyor. Kültürel iktidarın serbest etkinliklerle değil etraflı bir düzen teşkiliyle inşa edileceği gözden ırak tutulmamalı. İktisadi, hukuki, kamu düzeni ve özgürlükler açısından rahatsızlıkların en aza indirildiği siyasal alan kültür savaşını başarıya ulaştırır. Bu noktada başta cemaatler olmak üzere toplumun bütün örgütlü yapılarına çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor.

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