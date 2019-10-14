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Ümmetin kalbi Türkiye’yle!

İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunlara yönelik hiçbir ciddi adım atamayan Arap Birliği’nin, Türkiye’yi kınama kararı alması, diktatörlerin ipinin Batı’nın elinde olduğunu da gözler önüne seriyor.Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, Arap diktatörlerle, ümmeti birbirine karıştırmamak lazım geldiğine dikkat çekiyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:58
Ümmetin kalbi Türkiye’yle!

Arap Birliği yöneticilerinin Barış Pınarı Harekatı’nı kınadıklarına yönelik skandal bir bildiriye imza atmaları ümmet coğrafyasında büyük tepkiye neden oldu. İslam aleminin sorunlarına dair hiçbir yapıcı çözüm üretemeyen bir birliğin Siyonist çıkarlara hizmet eden kararlar alması ümmeti de rahatsız etti. Diktatör bozuntularının, Batılı efendilerini memnun etmek için aldığı kararın aksine, Arap dünyasının önde gelen aydınları Türkiye’yi desteklediklerini açıklayan bir bildiri yayımladı. Uzmanlar, İslam aleminin Türkiye’nin arkasında olduğunu belirterek Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Ümmeti temsil etmiyorlar

Filistinli Araştırmacı yazar Muin Naim, “Arap Birliği, Batı güdümünde bir kuruluştur. Kendilerini atayan efendilerinin çıkarlarına göre karar alırlar. Arap Birliği kurulduğu günden bu yana ümmet aleyhine skandal kararlar almışlardı. Bu birliğin kararı asla ümmetin düşüncesi  değildir. Ümmetin kalbi Türkiye’yledir” dedi. Arap liderlerinin çoğunun kukla olduğunu kaydeden Naim, “Filistin ile ilgili alınan kararları görün, Lübnan ile ilgili alınan kararları görün hiç birisinde ne milli ne de ümmetçi bir tavır takınmışlardır. Bunlar Arap halkını düşünmezler.  Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. İslam ümmetini de kesinlikle temsil etmiyorlar” şeklinde konuştu.

Diktatörlerle ümmeti ayırt etmek gerek

Stratejist Murat Akan, “Arap diktatörlerle Arap halkını birbirinden ayırmak lazım. Kukla liderlerin kararları üzerinden Arapları hedef almak ve siyaset yapmak doğru değil. Arap diktatörler hiçbir zaman halklarının düşüncelerine önem vermezler” ifadelerini kullandı. Arap liderlerin kukla olduğunu kaydeden Akan, “Türkiye gibi sünni İslam geleneğinin önderliğini yapmış Müslüman ülkeye karşı gösterilen tepki yersizdir. Arap ülkelerinin başındaki liderlerin kukladan ibaret olduğunu görüyoruz. Türk kamuoyu, kukla liderlerin kararlarına bakıp bunu bütün Arapların kararı sanmasın” dedi. Arap Birliği’nin ümmeti temsil etmediğin vurgulayan Akan, “Arap birliği, Amerika ve İngiltere etkisindedir. Karar vericiler Arap halkını düşüncelerine taleplerine zaten kulak vermezler.  Buralarda zaten demokrasi yok. Kararlar dikta yöntemiyle alınıyor” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:58
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  6. İslam
  7. Akit
  8. Filistinli Araştırmacı yazar Muin Naim
  9. Stratejist Murat Akan

YORUM YAZ

  • aliali29 dk önce
    Zavallısınız.

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